ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن غضبها من انتشار الشائعات حولها، وآخرها شائعة إقامتها إحدى الحفلات، وإصابتها بفيروس كورونا.وقالت ريهام خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "قررت أرد على الشائعات عشان الموضوع متعلق بالصحة وإحنا عندنا أسر ومش لوحدي، الشائعات بقت سخيفة إن الناس تتكلم عن الحياة الصحية للآخرين، والمفروض الناس يكون عندها شوية وعي".وأضاف:"ناس عاملين نفسهم صحفيين وبيتكلموا في أعراض الناس عشان يلموا متابعين".وأردفت:"أتمنى عدم نشر الشائعات والأكاذيب"، مؤكدة أنها لم تقيم أي حفلات لا هي ولا زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلهم أحد، كما أكدت أن جميع أفراد أسرتها بصحة جيدة.وكانت آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج، مسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركها البطولة النجمين خالد االنبوي ومحمود حميدة ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازى وهاني عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطي، وإخراج محمد علي.