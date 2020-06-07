وكيل صحة سوهاج يباشر استقبال أول حالة عزل بمعهد القلب (صور)

استقبل الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة في محافظة سوهاج، أول حالة مصابة بكورونا يتم عزلها في مستشفى معهد القلب والجهاز الهضمي بالمحافظة عقب تخصيصه كمستشفى عزل.وذكر وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في بيان، نشر على الصحة الرسمية لمديرية الصحة، أنه تواجد داخل المعهد برفقة الأطباء أثناء استقبال أول حالة عزل في المعهد مصابة بكورونا بهدف التأكد من تطبيق بروتوكول وزارة الصحة المخصص في ذلك الشأن، اضافة الي إرسال رسالة دعم للأطباء والتمريض وكافة أعضاء الفريق الطبي، عن طريق التواجد معهم.واشار الى أنه، تأكد أيضًا من وجود كافة المستلزمات الوقائية للفريق الطبي، وتوفير احتياجات الفريق الطبي التي تضمن لهم سلامة العمل.وأوضح أن، محافظة سوهاج تستقبل الحالات التي تحتاج إلي عزل طبقا لبروتوكول وزارة الصحة في معهد الجهاز الهضمي وفي المستشفي التعليمي، بينما تستقبل حالات الإحالة في الحميات وسوهاج العام إضافة إلي تشغيل بعض المستشفيات المركزية كمستشفيات احالة أيضًا طبقا لخطة وزارة الصحة التوسعية في المستشفيات.