سيدة تتبرع بمنزلها لـ«الصحة» لعزل مصابي كورونا

قالت هناء عبد الحليم، سيدة تبرعت بمنزلها لوزارة الصحة لعزل مصابي كورونا، إنها وأسرتها تعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومع ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد وجدت أن تتبرع بمنزلها في مدينة المحلة المكون من 4 طوابق لوزارة الصحة من أجل تحويله لعزل صحي.وأضافت هناء عبد الحليم في اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنها تعاني من آلام الفيروس وأخذت وأسرتها أدوية كثيرة، وكل ما تتمناه أن ترسل وزارة الصحة طبيبًا لمعرفة ما إن كانت الأدوية التي تأخذها وأسرتها صحيحة أم لا.ولفتت إلى أنها تتمنى من وزارة الصحة عندما تأخذ المنزل أن تبقى على محل تجاري لسيدة تعول أبنائها وأن أخذته منها عليها أن توفر لها محل بديل.وأشارت إلى أنها صممت المنزل منذ البداية على أساس تحويل نصفه إلى مستشفى أو جمعية أهلية، لكن مع جائحة كورونا عزمت على تحويله مقرا لعزل المصابين من أجل التخفيف عنهم، متابعة «أنا عارفة كم ألم المرضى لأنني مصابة.. أنا وأسرتي كنا بنموت لكن الآن الحمد الله».من جانبه، أعلن مقدم البرنامج أن وزارة الصحة تواصلت مع البرنامج، وطلبت رقم الهاتف للتواصل مع السيدة هناء عبد الحليم من أجل قبول تبرعها.