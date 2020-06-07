مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الوادي الجديد

لقي شاب مصرعه اليوم، إثر تعرضه لصعق كهربائي بمركز الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد.وتلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب صعقا بالكهرباء بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.وتبين وفاة "ب. ح. ج، 16 سنة"، مقيم بمنطقة القلعة بمدينة الخارجة، إثر تعرضه لصعق كهربائي جنوب مدينة الخارجة بالقرب من منطقة "البارموادي"، وجرى نقله لمستشفى الخارجة العام ووضعه داخل العناية المركزة وتوفي داخلها.جاري تحرير محضر الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.