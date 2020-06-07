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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المالية» تكشف مصير الـ100 مليار جنيه المخصصة لكورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:37 م
وزير المالية
وزير المالية
أحلام عبدالرحمن
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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مصير الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لأزمة فيروس كورونا، قائلًا: "لِسّه مخلصوش وما زال هناك مخصصات باقية منها".

أضاف معيط خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON":"أدرك معاناة المواطنين تمامًا بعد ازمة كورونا، لكن هذا الأمر غصب عننا، خاصة أن هذا الوباء أثره عالميًا، ونحاول دائمًا تخفيف هذا الوضع، وقدمنا مساعدات لعدد من القطاعات كالسياحة والطيران والصادرات، وتخفيض للضريبة وتأجيل للإقرارات الضريبية"، لافتًا إلى أن البرامج التمويلية مع المؤسسات الدولية تهدف إلى تمويل الموازنة العامة للدولة.

من ناحية أخرى، أكد وزير المالية أن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وافق عليه مجلس الوزراء، وفى انتظار موافقة مجلس النواب عليه، حيث يتضمن إعفاء أى شخص من الفوائد أو غرامات التأخير حتى لو ضريبة متأخرة وعليها فوائد أو غرامات منذ سنوات كبيرة.

ونوه إلى أنه بنهاية العام الجارى سيتم التوسع بقوة في المراكز اللوجستية: "نهتم بميكنة كافة الخدمات التي نقدمها للمواطنين وسيتم التوسع بقوة في إقامة المراكز اللوجستية ".

أضاف:"كل الإقرارات الضريبة ستكون مميكنة وعملناها إجباري على الأشخاص الاعتباريين وستكون مميكنة إجباريًا على الجميع بحلول أول يناير 2020".

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