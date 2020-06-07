رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

62 إصابة جديدة بكورونا في كفر الشيخ

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:33 م
سوسن سلام
سوسن سلام
عمرو الشامي
طباعة
سجلت محافظة كفر الشيخ 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، والحالات البسيطة منهم تم تحويلها للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيانها، أن الإصابات الـ 62 جرى تسجيلها في مختلف مراكز المحافظة، فضلا عن تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب من مركز بيلا داخل مستشفى العزل ببلطيم، مناشدًا جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأعلن مصدر طبي بمستشفي عزل بلطيم، خلال تصريح خاص لـ"الدستور" تسجيل حالتي وفاة جديدتين الاثنين من أهالي المحافظة متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز ال 4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في ذلك الصدد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

إصابة نجل الفنانة آثار الحكيم بكورونا

عبدالعال: راتب العامل كان سيصل لـ4000 جنيه لولا كورونا

15 قرارًا لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

«دخان مفقود».. سر اختفاء السجائر المحلية من الأسواق

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

غواصة روسية تستكشف أعماق خندق ماريانا

ابتكار جديد وتطبيقات مبهرة في عالم الأقمشة الذكية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

«روايات السيرة الهلالية».. إصدار حديث للمركز القومى للمسرح

حسن عبدالموجود: القصة القصيرة تستطيع حجز مكانة كبيرة على ساحة الأدب

عبد السلام الشاذلي يكشف سبب اتجاه الكتاب الشباب إلى الرواية

بروتوكول بين «الناشرين المصريين» ومعمل تحاليل لخدمة الأعضاء