5 مصابين جدد بكورونا وتعافي حالة في الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد، فى بيان صادر اليوم من لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، تسجيل 5 إصابات جديدة لحالتين من أبناء مركز الخارجة وحالة بقرية المعصرة وأخرى بقرية أسمنت بمركز الداخلة، بالإضافة إلى تسجيل أول إصابة بقرية تنيدة بمركز بلاط ليصبح بذلك إجمالى الحالات الإيجابية 85 إصابة بدون الوفيات.وأشار الزملوط إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ٣٥ مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، لافتا إلى تعافي إحدى حالات الإصابة وخروجها من قسم العزل بمستشفى الداخلة العام.ويهيب محافظ الوادى الجديد بالمواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوما لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ - ٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.