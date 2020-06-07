الإبراشي: «الثانوية العامة» أول امتحان حقيقي للحكومة

قال الإعلامي وائل الإبراشي إن امتحانات الثانوية العامة تعد أول اختبار للحكومة، التى تعمل بشكل جماعي وسط مخاوف من قبل أولياء الأمور فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".شدد الإبراشي خلال حلقة برنامج التاسعة، المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، على أن هذه الامتحانات تعد رسالة للعالم بأن مصر تستطيع أن تعيد النشاط لكافة المجالات فى البلاد مع اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية.أضاف أن مخاوف المواطنين حقيقية، لكن الثانوية العامة مرحلة مفصلية فى حياة الطلاب، وتعد نقطة مصيرية، وعلينا ألا نتعامل معها بعصبية ونثق فى إجراءات الدولة المصرية.وأكد مذيع برنامج التاسعة أن مصر ستنجح فى تجربة الثانوية العامة: "في يقينى مصر ستنجح فى ذلك".