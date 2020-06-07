«its show time» يواصل تقديم حلقاته «أونلاين» لليوم الثاني

قدم القائمون على برنامج «its show time» لليوم الثاني على التوالي بقناة cbc حلقة البرنامج من المنزل، تشجيعا لقواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة خطر فيرس كورونا، خاصة بعد إصابة مقدمة البرنامج دينا حويدق التي أعلنت في حلقة أمس استقرار حالتها الصحية.وحقق صناع البرنامج نجاحا ملحوظا بتتفيذ كافة الحلقات من البيت ويعد هو البرنامج الأول في مصر الذي يستخدم هذه التقنيات.ويقدم البرنامج المذيعات دينا حويدق ومها الصغير ويذاع من السبت للثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، ويتناول مستجدات الساحة الفنية كما يستضيف عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.