«وكيل صحة سوهاج» يتفقد أعمال تطوير مستشفيي طما وجهينة

تفقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم، أعمال تطوير مستشفيي طما وجهينة، ورافقته خلال الجولة الدكتورة سومة محمد مدير إدارة التموين الدوائي بمديرية الصحة بسوهاج والدكتورة إيمان رياض مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بسوهاج والدكتورة رانيا الضبع مدير إدارة جهينة الصحية.وتابع «جميعة» سير عملية التجديد إضافة لمراجعة خط سير الحالات في المبنى الفرعي والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتفقد قسم الأسنان والباطنة وعيادات تنظيم الأسرة، للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالأقسام والاستماع لشكاوى المواطنين وآرائهم.وقال إن مستشفى جهينة المركزي به 5 غرف عزل بسعة 2 سرير لكل غرفة كما أنها تعتبر مستشفى مثالي لتصبح للعزل الصحي بعد التجديد، حيث سيكون على مستوى جيد ومطابق للمواصفات التي تحتاجها مستشفيات العزل.وأوضح أنه شدد على المقاول المسؤول عن أعمال التجديد في المستشفى بسرعة إنهاء التجديد والتسليم، كما أشار إلى أنه تفقد الأقسام التي تقدم خدمات للمرضى حالات التي ليس لها علاقة بكورونا نظرا لرغبته بعدم إهمال أي حالة مريض وعدم الاهتمام بحالات كورونا فقط والتركيز في احتياجات ومتطلبات باقي المرضى.