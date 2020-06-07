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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جابر نصار يقدم اقتراحات لحل أزمة التكدس بامتحانات الثانوية

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:04 م
جابر نصار
جابر نصار
رباب الأهواني
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طالب الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق، بالدعاء لكل مسؤول الآن بأن يوفقه الله خلال هذه المرحلة، معقبًا: «كل مسؤول الآن قابض على الجمر في ظل أزمة كورونا، وأنا شخصيًا قلبي وعقلي مع كل مسؤولي في مصر، الكلام سهل جدًا والفعل صعب».

وأضاف «نصار» خلال مداخلة هاتفية بإحدى البرامج التليفزيونية أن كل الجامعات اليوم أعلنت عن دراسة المناهج «أونلاين» وتقديم أبحاث بدلًا من الامتحانات، لكن هذا الأمر لم يطبق على السنوات النهائية، لذلك هناك ضرورة لاحتساب الدرجات المؤجلة النهائية من خلال النظر للسنوات الماضية، وهذا الأمر ينطبق على الكليات النظرية، أما عن الامتحانات الإكلينيكية لكليات الطب والتمريض، فمن الممكن تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة وامتحانهم داخل المستشفيات.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لاستخدام قدرات الجامعات في امتحانات الثانوية العامة، لمنع التكدس داخل اللجان، خاصة وأن كل المحافظات الآن بها جامعات.

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