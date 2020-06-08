تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 8-6-2020

سعر الدولار اليوم في مصر 2020





ويقدم موقع «الدستور» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية 8 - 6 - 2020:



سعر الدولار في البنوك الحكومية





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 16.15 جنيه وللبيع 16.25 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 16.15 جنيه وللبيع 16.25 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 16.15 جنيه وللبيع 16.25 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه.



سعر الدولار في البنوك الخاصة

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر إيران للتنمية للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه، بنك بركة سجل للبيع 16.03 جنيه وللشراء 16.13.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC سجل للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 16.15 جنيه وللبيع 16.25 جنيه، أما في البنك العربي فسجل للشراء 16.15 جنيه وللبيع 16.25 جنيه، كما سجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) دولي للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه.



وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي سجل للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه، بنك الاستثمار العربي للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي CIB فقد سجل للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه.



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وبلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك المشرق للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه، وفي بنك قطر الوطني سجل للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 16.17 اليوم وللبيع 16.27 اليوم، وفي بنك الإمارات دبي الوطني الدولي فسجل للشراء 16.15 اليوم وللبيع 16.25 اليوم، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 16.17 اليوم وللبيع 16.27 جنيه.

ارتفع سعر الدولار بالبنوك المصرية، اليوم الإثنين 8-6-2020، بقيمة 2 قرش أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعره في البنك المركزي للشراء 16.15 جنيه وللبيع 16.28 جنيه.