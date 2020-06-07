«المصريين الأحرار» يشارك في مبادرة «دعمك حياة» بالإسكندرية

شارك طارق السيد، أمين حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، في مبادرة المحافظة #دعمك_حياة، لإمداد المستشفيات بمستلزمات علاج كورونا، بالتعاون مع شركات المجتمع المدني، حيث تم التبرع بنحو نصف طن من المستلزمات الطبية.وقدم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، رسالة شهادة شكر وتقدير إلى المجتمع المدني والشركات الطبية ورجال الأعمال الذين شاركوا في مبادرة "دعمك_حياة"، والتي أسهمت في سد العديد من الاحتياجات الطبية للمستشفيات من المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي والماسكات الطبية والجوانتيات والمواد المطهرة وغيرها من مستلزمات العناية المركزة.وقال النائب البرلماني إنه تم توجيه التبرعات وفقا للاحتياجات إلى العديد من مستشفيات العزل، وعلى رأسها مستشفى العجمي والحميات والمدينة الشبابية بأبوقير والمدينة الجامعية بسموحة.