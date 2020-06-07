جونسون يهاجم تظاهرات العنصرية ببريطانيا ويتعهد بمحاسبة المخربين

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، أن الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق في المملكة مؤخرا اعتراضا على مقتل الأمريكي جورج فلويد، تخللتها أعمال البلطجة وانحرفت عن غايتها، متعهدا بمحاسبة المسئولين عن ذلك.وقال رئيس الوزراء البريطاني، في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن الشعب له الحق في التظاهر بسلمية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لكن ليس لديه حق في مهاجمة الشرطة.وشهدت بريطانيا منذ أيام تظاهرات تضامنا مع الاحتجاجات الواسعة التي خرجت في الولايات المتحدة اعتراضا على مقتل فلويد على أيدي ضباط من الشرطة في حادث وصف بالعنصري.وأسقط متظاهرون بريطانيون اليوم، تمثالا لتاجر رقيق في مدينة بريستول، وألقوا به في النهر ضمن الاحتجاجات التي خرجت ضد العنصرية في بريطانيا.ودعت شرطة العاصمة لندن المشاركين في المظاهرات على أن يجدوا طريقة مختلفة للتعبير عن رأيهم، وذلك بعد تجمع حشود ضخمة أمام السفارة الأمريكية لدى لندن لليوم الثاني على التوالي.