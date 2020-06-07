اليمن يؤكد دور مصر المحوري والقيادي بالوطن العربي

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، أهمية دور مصر باعتبارها قلب الوطن العربي والدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، منوها بالدور المحوري والقيادي لمصر وجهودها وإسهاماتها في بناء وحفظ الأمن والسلام، وآخرها المبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حل الأزمة في ليبيا، وموقف اليمن الداعم والمرحب بهذه المبادرة.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث تم استعراض علاقات التعاون التاريخية والمتينة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد وجهات النظر إزائها.وحمل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، في مستهل الاتصال، نقل تحيات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقدير اليمن، قيادة وحكومة وشعبا، الموقف المصري الداعم والمساند لبلادنا في مختلف الظروف والمراحل.وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن ثقته في مواصلة مصر دعمها اليمن، وتكثيف التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة، حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإرساء السلام والاستقرار الذي يصب في مصلحة اليمن والخليج والمنطقة العربية والعالم بشكل عام.واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والتصعيد العسكري المستمر لميليشيا الحوثي الانقلابية، ورفضها الهدنة التي أعلنتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة استجابة للدعوات الأممية لتوحيد الجهود في مواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى التعاون بين البلدين لتعزيز حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باعتبار أمن وحماية الملاحة في هذا الطريق البحري الهام خطا أحمر بالنسبة للبلدين.كما تمت مناقشة خطورة وضع خزان النفط صافر العائم، والتحرك الإقليمي والدولي المطلوب للضغط على ميليشيات الحوثي للسماح فورا بوصل الفريق الأممي لإجراء عملية الصيانة للخزان، قبل حدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم.وجرى التطرق، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أوضاع اليمنيين في بلدهم الثاني مصر وما يحظون به من رعاية واهتمام، بما في ذلك التسهيلات المقدمة للعالقين جراء وباء كورونا المستجد، والتي تعكس العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى الدور المصري الداعم لليمن في إطار تحالف دعم الشرعية، وفي المحافل الإقليمية والدولية، وحرصها على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بعمق ومتانة العلاقات التاريخية اليمنية المصرية التي تستند إلى تراكم حضاري وتاريخي كبير، وما يحكمها من نمط ثابت ومتميز في الماضي والحاضر، منوها بما لعبه الأشقاء في مصر العروبة، كدولة وكشعب، من أدوار أساسية ومهمة في التاريخ اليمنى أبرزها دعم الثورة اليمنية ماديا ومعنويا، وترسيخ النظام الجمهوري، والمشاركة حاليا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني في المنطقة.وعبّر رئيس الوزراء اليمني، عن تقديره لما يحظى به اليمنيون المقيمون في بلدهم الثاني مصر من اهتمام ورعاية على المستويين الرسمي والشعبي، وقال: "مصر بلدنا الثاني وبصماتها تجاه اليمن وشعبها منذ عقود ليست خافية ولا تحتاج للتذكير، فهي محفورة بأحرف من نور في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني، ولم تتخل مصر يوما عن مسئولياتها تجاه اليمن في أحلك الظروف والمراحل، حيث ظلت حاضرة وبقوة، وتستثمر علاقاتها بكافة القوى الإقليمية والدولية من أجل استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والاستقرار".بدوره، جدد الدكتور مصطفي مدبولي، التأكيد على دعم مصر اليمن وحكومته الشرعية وحرصها على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، منوها بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية بين مصر واليمن في مختلف المجالات والحرص المشترك على الدفع بها إلى آفاق رحبة من التطور والنماء.