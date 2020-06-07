إبراهيم الإمبابي يكشف موعد زيادة أسعار السجائر

كشف إبراهيم الإمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، سر التزاحم على أحد بائعى السجائر في الأرياف، قائلا إن بعض التجار خزنوا السجائر ظنا منهم أن أسعارها سترتفع في يوليو وهو ما لن يحدث.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه أخذ وعدا في 13 فبراير 2020، بأنه لن توجد زيادة إلا بعد 18 شهرا.وأردف: "احنا عارفين المخازن بالاسم، مخازن ممتلئة سجائر، أين مباحث التموين ودور حماية المستهلك؟ لو مخزن واحد تمت مصادرته، الجميع سيلتزم".من ناحيته، علق عمرو أديب قائلا: "أفهم التزاحم على أبواب المستشفيات، لكن على السجائر وفي الأرياف؟ لا أتمنى انشغال مباحث التموين بالسجائر، وأتمنى أن يهتموا بموضوع الكمامات".