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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتابع انتظام العمل بمستشفيي رشيد وإدكو

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:41 م
نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تتابع انتظام العمل
البحيرة معوض هويدى
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أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية للرقابة والتأكد من انتظام سير العمل بمستشفى رشيد ومستشفى إدكو المركزى ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى ومتابعة السجلات وانتظام سير العمل بها وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم المستمرة والاستماع الى مطالب المرضى والمترددين على المستشفى والعمل على تلبيتها.

كما تفقدت "بلبع" المرضى بأقسام العزل واستمعت إليهم، وتمنت لهم سرعة الشفاء العاجل والعودة إلى منازلهم.

ووجهت نائب المحافظ، بعمل مسار آخر بمستشفى إدكو لدخول وخروج حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا وفصل الدخول مع باقى المرضى والمترددين على المستشفى، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وكذا الأدوية، وتفعيل دور المجتمع المدني، مع التنسيق بين مستشفى ادكو والتربية والتعليم لنقل صرف علاج نفقة الدولة لمدرسة السيد عبدالجليل أمام المستشفى.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بجهود فريق عمل مستشفى رشيد المركزي كمثال للعمل الجاد المخلص وتحقيق الدقة والجودة في تقديم الخدمة الطبية المتميزة، فضلًا عن متابعة حالات العزل المنزلي وتوفير العلاج على أكمل وجه.

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