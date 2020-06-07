نقيب الزراعيين: السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بقضية الأمن الغذائي خلال ولايته الأولى، وأطلق مشروعات من بينها الصوب الزراعية بمساحة 7 آلاف فدان في العاشر من رمضان ثم 10 آلاف فدان في قاعدة محمد نجيب.وأضاف «خليفة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «قيمة استيراد مصر للبذور الزراعية كانت تصل إلى 2 مليار دولار سنويا، والشركة الوطنية للزراعة المحمية وإنتاج التقاوي ستوفر ما يقرب من 60% من بذور الخضراوات»، مشيرا إلى أن الصوب الزراعية تستخدم 65% من كمية المياه التي تستخدمها الزراعة المكشوفة.وأوضح أن الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب توفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة يوميا، مؤكدا أن إنتاج الصوب الزراعية بأكمله يدخل السوق المحلية.وأضاف: «الصوب الزراعية التي تصل مساحتها إلى 3 أفدنة تعطي محصول من 150 إلى 200 طن».وتابع: «إنتاجية الصوب الزراعية أعلى من الأراضي المكشوفة، فضلا عن أن مواصفات المحاصيل تكون أكثر أمنا»، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 6 ملايين طن صادرات زراعية العام الجاري بعد الوصول إلى 5 ملايين طن العام الماضي».وقال: «الرئيس السيسي عقد 3 اجتماعات وزارية خلال الشهر الماضي بشأن التأكيد على توفير المحاصيل الاستراتيجية وهو ما يكشف اهتمام القيادة السياسية»، مشيرا إلى أن هناك دراسات ميدانية تجرى في سيناء في إطار مشروعات التنمية الزراعية في سيناء التي تشمل محطات تحلية.. قد نشهد قريبا افتتاح مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة».