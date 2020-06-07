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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استكمال محاكمة رامي صبري بتهمة التهرب الضريبي غدا

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:23 م
رامي صبري
رامي صبري
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام، وكيل النائب العام، محاكمة الفنان رامى صبرى، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفا و566 جنيها للضرائب العامة.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيها، عن أعماله فى الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.

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