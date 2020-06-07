حسن عبدالموجود: القصة القصيرة تستطيع حجز مكانة كبيرة على ساحة الأدب

قال حسن عبدالموجود الفائز بالجائزة الأولى بمسابقة يوسف إدريس للقصة القصيرة، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، إن هناك اهتماما متزايد بالقصة القصيرة في السنوات الأخيرة من الكتاب المصريين والعرب، ولحسن الحظ أن كثيرًا من الجوائز أصبحت تلتفت لها لدرجة أن الجامعة الأمريكية في الكويت وملتقى القصة خصصا جائزة للقصة العربية باسم جائزة ملتقى القصة القصيرة، وهناك جائزة ساويرس المصرية لكبار وشباب الكتاب، وبالإضافة لجائزة يوسف إدريس للكبار والشباب أيضًا.وأضاف "عبدالموجود" في تصريح خاص لـ"الدستور": "هناك قناعات شخصية بأن القصة القصيرة تستطيع أن تحجز لنفسها مكانة كبيرة على الساحة، وقد شعرت بهذا فور صدور أحدث مجموعتين لي وهما (السهو والخطا) والتي صدرت عام 2016 عن الكتب خان، وكذلك (حروب فاتنة) عن نفس الدار عام 2018، وكلتاهما وجدت صدى ضخما للغاية بشكل لم أكن أتوقعه لكني أدركت أن الناس كانوا بحاجة إلى كتابة يقتنعون بها".وتابع: "هذا ينطبق أيضا على كتابات أصدقاء وزملاء أعزاء موجودين على الساحة ويكتبون القصة باحترافية شديدة، ولا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أنسى أحدا».