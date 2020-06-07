تفاصيل تقديم المدارس اليابانية ٢٠٢٠ 

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ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة، بالاضافة الي انها انشطة هامة جدا.

ووفقًا لما قال الدكتور طارق شوفى وزير التربية والتعليم من قبل: ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية.