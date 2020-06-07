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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل تقديم المدارس اليابانية ٢٠٢٠

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:23 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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ننشر تفاصيل تقديم المدارس اليابانية 2020 حيث استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي لكثير من طلبات أولياء الأمور بشأن مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية، حيث أنه تم مد فترة التقديم حتى 12 يونيو الجاري حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم فى بيان رسمي.

تفاصيل تقديم المدارس اليابانية ٢٠٢٠ 


وقالت الوزارة فى بيانها إن التقديم فقط لمرحلة رياض الأطفال كى جى 1 وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم افتتاح 41 مدرسة مصرية يابانية على مستوى جمهورية مصر العربية.
وقال مالك أحمد الرفاعي المسئول عن المدارس اليابانية إن المصروفات تبلغ 11 ألف جنيهًا شاملة الكتب الدراسية للفصل الدراس الأول والفصل الدراسي الثاني إضافة إلى كتاب الكونكت بلس للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، مشيرًا فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن تكلفة اليونيفورم لوحده بعيدًا عن المصروفات يصل إلى 1000 جنيهًا، مؤكدًا أن اليونيفورم إجبارى على جميع الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية.

تقديم المدارس اليابانية ٢٠٢٠ 


وأكد مالك أن جميع الشروط متوفرة على موقع وحدة المدارس المصرية اليابانية ومن شروطها أن يكون الطالب مصري الجنسية وأن سن القبول من 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم، مشيرًا إلى أن باب التحويلات من المدارس الأخرى إلى المدارس اليابانية غير متاح، وقال إن من بين الشروط أن يكون المدرسة بجوار المنزل حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الشروط الخاصة بالتقديم فى المدرسة المصرية اليابانية.

وتعد أنشطة التوكاتسو أهم الأنشطة فى المدارس المصرية اليابانية وهى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم.

ووفقًا لما قال الدكتور طارق شوفى وزير التربية والتعليم من قبل: ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية.

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ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة، بالاضافة الي انها انشطة هامة جدا.

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