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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ما بلاني».. التونسي محمد بن صالح يغني بالفصحى لأول مرة

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:10 م
التونسي محمد بن صالح
التونسي محمد بن صالح
أمير محمد خالد
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أطلق الفنان التونسي محمد بن صالح، أجدد أعماله الغنائية "ما بلاني"، بشكل فيديو كليب مصور من مدينة سوسة التونسية.

الأغنية الجديدة يخوض خلالها بن صالح أولى مغامراته في الغناء باللغة العربية الفصحى بجانب تلحينها، كما يبدأ بها انطلاقته الفنية لموسم الصيف، وتعيده للساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 7 أشهر منذ آخر كليباته "أنا وياك".

يأتي ذلك عقب مشاركته في التوعية لصالح أهمية الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي كورونا في تونس عبر إطلاقه أغنية "خليك في الدار" في أبريل الماضي.

الأغنية الجديدة "ما بلاني" من كلمات سيرين نجار وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج ياسين طبقة.

محمد بن صالح مطرب تونسي تمتد رحلته الغنائية لأكثر من 5 سنوات، وتدور رسالته الفنية في فلك إحياء الموروث التونسي الأصيل مع مزجه بنفحات من الكلاسيكيات المصرية، بغنائه روائع سيد درويش "شد الحزام" و"محسوبكو انداس" و"أهو ده اللي صار"، ومقتطفات من التراثيات التونسية مثل "نوبة الخضراء" و"يا مرحبا بيك" و"لايمى على الزين"، كما حقق نقلة نوعية في مشواره بمشاركة خاطفة فى برنامج المواهب العربية "اراب ايدول".

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