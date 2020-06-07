«الوطنية للتدريب» تعلن فتح باب التقديم لبرنامج «المسئول الحكومي المحترف»
الأحد 07/يونيو/2020 - 10:09 م
إيمان ماهرطباعة
أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس السبت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فتح باب التقديم للمرحلة الرابعة من برنامج المسئول الحكومي المحترف في محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية وأسوان والسويس وجنوب سيناء والأقصر، حيث تقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب، البرنامج، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظات، من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.
الجدير بالذكر أن برنامج المسئول الحكومي المحترف جاء كانعكاس لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030، وقد نجحت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تخريج حوالي 2470 متدربا على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية على مرحلتين شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، وجار استكمال المرحلة الثالثة في محافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ وستنتهي في أغسطس 2020، وتستهدف تدريب 11 ألف متدرب في محافظات أخرى تباعًا.
يشترط في المتقدم أن يكون موظفًا حكوميًا بديوان عام المحافظة أو إحدى المديريات التابعة لها، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، ولا يزيد عمره علي 45 عامًا، وأن يتضمن في مهام عمله التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.
التقديم من خلال الروابط التالية حسب كل محافظة:
للتقديم لموظفي محافظة كفر الشيخ اضغط الرابط ( هنا ).
https:app-form.nta.egPCS_Kafr_ElSheikh
للتقديم لموظفي محافظة الإسماعيلية اضغط الرابط ( هنا ).
https:app-form.nta.egPCS_ISMAILIA
للتقديم لموظفي محافظة أسوان اضغط الرابط ( هنا ).
https:app-form.nta.egPCS_ASWAN
للتقديم لموظفي محافظة السويس اضغط الرابط ( هنا ).
https:app-form.nta.egPCS_SUEZ
للتقديم لموظفي محافظة جنوب سيناء اضغط الرابط ( هنا ).
https:app-form.nta.egPCS_SOUTH-SINAI
للتقديم لموظفي محافظة الأقصر اضغط الرابط ( هنا ).
https:app-form.nta.egPCS_LUXOR
للمساعدة والدعم الفني يمكن التواصل عبر: [email protected]
أو يمكن التقديم من خلال الروابط الموضحة في المنشور المرفق في الرابط التالي:
https:web.facebook.comNTAEgy
الجدير بالذكر أن برنامج المسئول الحكومي المحترف جاء كانعكاس لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030، وقد نجحت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تخريج حوالي 2470 متدربا على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية على مرحلتين شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، وجار استكمال المرحلة الثالثة في محافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ وستنتهي في أغسطس 2020، وتستهدف تدريب 11 ألف متدرب في محافظات أخرى تباعًا.
يشترط في المتقدم أن يكون موظفًا حكوميًا بديوان عام المحافظة أو إحدى المديريات التابعة لها، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، ولا يزيد عمره علي 45 عامًا، وأن يتضمن في مهام عمله التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.
التقديم من خلال الروابط التالية حسب كل محافظة:
للتقديم لموظفي محافظة كفر الشيخ اضغط الرابط ( هنا ).
https:app-form.nta.egPCS_Kafr_ElSheikh
للتقديم لموظفي محافظة الإسماعيلية اضغط الرابط ( هنا ).
https:app-form.nta.egPCS_ISMAILIA
للتقديم لموظفي محافظة أسوان اضغط الرابط ( هنا ).
https:app-form.nta.egPCS_ASWAN
للتقديم لموظفي محافظة السويس اضغط الرابط ( هنا ).
https:app-form.nta.egPCS_SUEZ
للتقديم لموظفي محافظة جنوب سيناء اضغط الرابط ( هنا ).
https:app-form.nta.egPCS_SOUTH-SINAI
للتقديم لموظفي محافظة الأقصر اضغط الرابط ( هنا ).
https:app-form.nta.egPCS_LUXOR
للمساعدة والدعم الفني يمكن التواصل عبر: [email protected]
أو يمكن التقديم من خلال الروابط الموضحة في المنشور المرفق في الرابط التالي:
https:web.facebook.comNTAEgy