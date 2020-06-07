خالد أبوبكر: «الناس بتسأل الريس عمل الإنجازات دي كلها إزاي؟»

كشف خالد أبوبكر، عن تفاصيل لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد 3 يوليو، قائلًا: "قلت له سيادتك مصر زى ما هىّ ولو فتحت الخزنة هتلاقى ملايين الديون والمشكلات إيه حلك السحري؟ فرد علىّ رد لم أكن أقتنع به نهائيًا، قائلًا: «أنا براهن على المواطن المصري»".وأضاف أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كل الناس اللى بتحكم اتسألت بتودى الفلوس فين؟، لكن الناس بتسأل السيسى جاب الفلوس منين ولحق يعمل كل ده إزاى؟".وتابع: "6 سنوات نقف وراء الرجل، بكل ما أوتيت من قوة ودون الخوف من أي شيء، الرئيس السيسى خاض خلال حكمه حربًا على الفساد ومرحلة من التنمية والعمار، الرئيس السيسى خلى الأمر صعب على مَن سيخلفونه".ولفت أبوبكر إلى أن الرئيس واجه تحديات غير مسبوقة بعد مرور 6 سنوات على حكمه، متسائلًا: "ماذا لو حكم السيسى أو أحد آخر في نشاطه مصر منذ 2003؟".ونوه بأن ملف الإرهاب كان أبرز التحديات التي واجهت السيسى، إلى أن تخطينا هذه المرحلة الصعبة بشكل كبير، ثم أزمة الطائرة الروسية والعديد من المعارك التي انتصرنا عليها.وأضاف: "6 سنوات جميعها ذكريات مؤلمة وسعيدة ومشكلات كثيرة جدًا مرّت بمصر، ومنذ 3 يوليو والسيسى يحمل البلد فوق كتفيه.. وأقف خلف هذا الرجل عن قناعة تامة ولم أندم يومًا.. أشهد الله أنه كان وما زال ويعمل بكل جهد من أجل هذا الوطن، وأتطلع وأرجو ان يكون هناك مزيد من حرية الرأي والديمقراطية وسيادة القانون ومزيد من الحياة السياسية التى تليق بالمجتمع المصرى، والمزيد من الرأى والرأي الآخر".