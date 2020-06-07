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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 227 طن مخلفات بحى العامرية أول بالإسكندرية

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:39 م
مخلفات
مخلفات
هبه عويضه
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واصل حى العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي، اليوم الأحد، رفع ٢٢٧.١٠ طن إجمالي تحميل المخلفات بحي العامرية خلال اليوم ماعدا المناطق غير المخدومة، وذلك بمعدات شركه نهضه مصر تحت إشراف ومتابعة إداره الرصد البيئي بالحي.

وأشار بيان صادر من حي العامرية أول، أنه قد تضمنت المناطق مجموعة العامرية البلد نهاري بتحميل ٣٠.٨٨٠ طن مخلفات، ومجموعة العامرية البلد ليلى، ٣٢.٥٠٠ طن، كما تم رفع ١٥٤.٧١٠ طن بمنطقة عبد القادر، كما ساهم الحي برفع كفاءة النظافة بالحي بدفع سيارتين تابعتين لمنظومة النظافة خلال اليوم وكان إجمالي التحميل ٨.٩٢٠ طن.

كما تابعت إدارة الطرق والمرافق بالحي العامرية، الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت السطحية والنهائية بشارع عزبة التفتيش ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠١٩، ومتابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي بشارع مخزن الزيت.
طن مخلفات
طن مخلفات
طن مخلفات
مخلفات
مخلفات
طن مخلفات
طن مخلفات
طن مخلفات
مخلفات
مخلفات

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