رفع 227 طن مخلفات بحى العامرية أول بالإسكندرية

واصل حى العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي، اليوم الأحد، رفع ٢٢٧.١٠ طن إجمالي تحميل المخلفات بحي العامرية خلال اليوم ماعدا المناطق غير المخدومة، وذلك بمعدات شركه نهضه مصر تحت إشراف ومتابعة إداره الرصد البيئي بالحي.وأشار بيان صادر من حي العامرية أول، أنه قد تضمنت المناطق مجموعة العامرية البلد نهاري بتحميل ٣٠.٨٨٠ طن مخلفات، ومجموعة العامرية البلد ليلى، ٣٢.٥٠٠ طن، كما تم رفع ١٥٤.٧١٠ طن بمنطقة عبد القادر، كما ساهم الحي برفع كفاءة النظافة بالحي بدفع سيارتين تابعتين لمنظومة النظافة خلال اليوم وكان إجمالي التحميل ٨.٩٢٠ طن.كما تابعت إدارة الطرق والمرافق بالحي العامرية، الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت السطحية والنهائية بشارع عزبة التفتيش ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠١٩، ومتابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي بشارع مخزن الزيت.