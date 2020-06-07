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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تطالب بإجراء تحقيق في انتهاكات ميليشيات السراج بترهونة

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:35 م
، أوليفر أوكزا،
، أوليفر أوكزا،
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أعرب السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوكزا، اليوم الأحد، عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في مدينة ترهونة، عقب دخول ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المدينة.

وقال الدبلوماسي الأوروبي، في بيان، إن هناك تقارير عن عمليات قتل خارج إطار القضاء، مضيفا أنه يضم صوته إلى الأصوات التي تطالب بإجراء التحقيق في الأحداث.

وأبدى السفير الألماني قلقه إزاء التقارير الواردة عن عمليات انتقام ونهب، ودعا من وصفهم بـ"القادة" إلى ضبط النفس.

ويأتي تنبيه السفير الألماني، وسط مخاوف حقوقية متزايدة من ممارسات ميليشيات السراج، عقب دخولها إلى مدينة ترهونة بدعم من تركيا.

كما يأتي تزامنا، مع دعوة البعثة الأممية إلى ليبيا حكومة الوفاق إلى فتح تحقيق في عمليات النهب وتدمير الممتلكات في ترهونة والأصابعة.

إلى هذا، وكانت خارجية الحكومة المؤقتة ومجلس النواب وكذلك الناطق باسم الجيش الوطني، قد نددوا بتنفيذ ميليشيات السراج المدعومة تركيا عمليات تخريب ونهب وحرق وقتل داخل مدينة ترهونة، وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية.

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