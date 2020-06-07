وزير التعليم: الداخلية مسئولة عن منع تجمع أولياء الأمور أمام اللجان

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة الداخلية مسئولة عن منع تجمعات أولياء الأمور أمام اللجان، موضحا أن الداخلية مسئولة عن منع أي تجمات في ظل جائحة كورونا، ومنعها للتجمعات أمام المدارس ضمن مهامها.وناشد وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أولياء الأمور بعدم الذهاب مع أبنائهم، مؤكدا أن أفراد الداخلية لن يسمحوا لهم بالوجود أمام اللجان.ولفت إلى أن وجود هاتف محمول مع الطالب داخل لجنة الامتحان يعني رسوبه في الامتحان، كما سيتم تعديل قانون الغش إلى قانون الإخلال بالامتحان، موضحا أن أي محاولة للغش الإلكتروني تفقد الطالب العام الدراسي كاملا.وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر من أول 5 دول على مستوى العالم أجرت تقييما للطلاب وانتقلوا للصف الأعلى دون أن ينزل الطلاب من منازلهم في ظل جائحة فيروس كورونا.