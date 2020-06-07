محلل عراقي يكشف سبل إنقاذ اقتصاد بلاده من الانهيار

قال المحلل السياسي العراقي وسام صباح إن العراق لا يجوز أن يعتمد على النفط، فقط، كمورد واحد، خاصة أنه حدث عجز فيه، وكذلك حال حدوث ركود في الاقتصاد، فإن هذا سيؤدي لانهيار أسعار النفط مثلما حدث في أزمة كورونا.أضاف صباح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "على الحكومة فتح المصانع واللجوء للزراعة وإنشاء محطات للكهرباء مثلما حدث في مصر، وإنشاء مصانع ومعامل.وأكد أن تعيين فؤاد حسين وزيرًا للمالية أودى بالاقتصاد للتهلكة، وعندما وضعوه وزيرًا للخارجية ونائبًا لوزير الاستثمار أدى لغضب العراقيين، فالعراق يتجه الآن للهاوية ويستدان من البنك الدولي وقد يؤدي ذلك لانهيار العملة العراقية.