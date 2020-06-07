وائل كفورى فى حفل «أون لاين» 11 يونيو

يحيي المطرب وائل كفوري الخميس المقبل 11 يونيو، في التاسعة مساء بتوقيت مصر حفل «أون لاين»، ضمن سلسلة «مكملين معاكم» الأسبوعية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع «روتانا» للصوتيات والمرئيات.يأتي حفل وائل كفوري الجديد ضمن نهج «خليك بالبيت» وسيتم عرضه حصريًا على تطبيق «شاهد VIP» للفيديو حسب الطلب، بحيث يتمكن ملايين المشاهدين ومحبي الطرب والحفلات من الاستمتاع بمشاهدتها في بيوتهم ضمن إجراءات التباعد المجتمعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.