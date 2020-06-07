160 راكبًا أجنبيًا يغادرون مطار القاهرة متوجهين إلى إنجلترا

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، 160 راكبا من مختلف الجنسيات من المتواجدين بالبلاد، متوجهين الى العاصمة البريطانية لندن، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المتبعة فى تلك الحالات، وذلك رغم قرار الحكومة بإغلاق الموانئ الجوية للتصدى ومنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19".وغادرت الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الإنجليزية الخاصة، متوجهة إلى مطار هيثرو بلندن، وعلى متنها 160 أجنبيا من مجنسيات مختلقة كانوا عالقين بالبلاد خلال الفترة الماضية، وتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم.وكانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.