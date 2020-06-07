نشأت الديهي: أردوغان ماسوني بشهادة نجم الدين أربكان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ماسوني بشهادة نجم الدين أربكان.وأذاع الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مقطع فيديو لنجم الدين أربكان، رئيس وزراء تركيا السابق ومعلم أردوغان، يكشف خلاله دور تركيا في مخطط الشرق الأوسط الكبير بدعم صهيوني أمريكي.وقال أربكان، خلال الفيديو: "ماذا حصل ليصل أردوغان لهذه الحالة، سأوضح لكم عن طريق الصور، كيف غير أردوغان فكره، سأشرح لكم لب هذا المؤتمر، فقد ذهب لأمريكا أولًا، وزار بوش، وفي أثناء تلك الزيارة تولى منصب رئاسة مشروع إسرائيل الكبرى، فأصبح معاونًا للرئيس بوش، وبعد هذا حصل على قلادة الشجاعة اليهودية من اللوبي اليهودي في أمريكا.. هل تستشعرون معنى تلك الوقفة؟ كيف يقف! وماذا فعل بعد ذلك؟ ذهب في نفس اليوم إلى جامعة جون وأعطوه الجائزة الفخرية وهناك ألبسوه قميصه الجديد وهذا هو القميص الجديد!! هل تعرفون ما اسم هذا القميص؟ طيب 2 لقد لبس قميص 2 بدلًا من قميص الرؤية الوطنية! إن هناك على الصدر مجموعة من الإشارات ولو أُفسرها لكم لبكيتم".وأذاع الديهي، مقطعا آخر لأردوغان، يقول فيه: "نحن أحد الرؤساء المشاركين في مشروع الشرق الأوسط الكبير، ومشروع شمال إفريقيا".وتحدى الديهي، إعلامي الإخوان أن يعرضوا جزءا مما قاله نجم الدين أربكان عن أردوغان، لو يتحلون بجزء من الشجاعة.