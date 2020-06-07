فلسطين: حالتا وفاة بكورونا في جاليتنا بالكويت

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في دولة الكويت، بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الخارجية، في بيان صدر عنها، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، أن المهندس عمار أحمد أبوناصر، (49 عاما)، والمواطن محمد خليل الفرا، (62 عاما)، توفيا في الكويت بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم إلى 121.