الجيش الليبي: 43 قتيلًا بين الميليشيات في ضربة جوية بالجفرة

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن هناك خسائر كبيرة جدًا في صفوف الميليشيات الإرهابية، حيث حاولوا اليوم الهجوم على منطقة الجفرة بعدما تقدموا 30 كيلومتر نحو سرت، وقامت القوات الجوية بالرد بسلسلة من الغارات مع تقدم القوات البرية.أضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية TEN، الأحد، أن القوات الجوية تصدت لهجوم الجفرة اليوم، وهناك 43 قتيلًا من الميليشيات حتى الآن، بمكان الهجوم وهذه الجثث تركت بمقر هجوم القوات الجوية.ولفت إلى وجود خلاف كبير جدًا بين حكومة الوفاق حول وقف إطلاق النار: "لست متفائلا بوقف إطلاق النار، لأن الميليشيات لا تحترم القانون ولن تحترم وقف إطلاق النار، وتركيا مستمرة بطائراتها المسيرة وكل إمكانياتها، والمعركة الآن بين الليبيين والأتراك بشكل مباشر".