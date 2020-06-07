الأنبا إشعياء يترأس قداس عيد العنصرة بأستراليا

ترأس الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا، اليوم صلوات القداس الإلهي بالكنيسة بأستراليا لعيد العنصرة.وشارك في صلوات السجدة، وهي ضمن طقس صلوات عيد العنصرة بحضور عدد من شمامسة الكنيسة.تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد 7 يونيو، بعيد العنصرة وهو العيد الذي حل فيه الروح القدس على التلاميذ عقب صعود السيد المسيح إلى السماء بـ10 أيام متتالية، أي عقب مرور 50 يومًا من قيامة السيد المسيح.وفي هذا العام تقتصر صلوات عيد العنصرة على الأساقفة والكهنة فقط، نظرًا لما تمر به البلاد من أزمة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الكنيسة حتى نهاية يونيو الجاري.