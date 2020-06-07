وزير التعليم: 1.9 مليار جنيه تكلفة امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تكلفة إدارة امتحانات الثانوية العامة وتصحيحها قبل إجراءات فيروس كورونا كانت تبلغ مليارا و300 مليون جنيه، وتم إضافة 600 مليون جنيه من أجل إجراءات الوقاية من كورونا، وهذه أسعار مخفضة جدًا.أضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن توفير 17 ألف كاشف حراري، و7 ملايين جوانتي و33 مليون كمامة، بهذا المبلغ هي أسعار مخفضة جدًا.ولفت إلى أن نصف مليون شخص يسهمون في التحضير لامتحانات الثانوية العامة من خلال توزيع ورق الامتحانات وتجهيز اللجان، كما أن الطائرات الحربية تقوم بنقل أسئلة الامتحان وأوراق الإجابات.وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم توفير كيس بلاستيك على الأحذية وماسكات فوق الكمامات للمصححين، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات التي سيتم تطبيقها على الثانوية ستطبق على التعليم الفني.