المسماري: الحرب الآن بين الجيش والشعب الليبيين وتركيا

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، اليوم الأحد، أن الحرب الآن بين الجيش والشعب الليبيين والقوات التركية.وقال المتحدث باسم الجيش الليبي في تصريحات مساء اليوم، إن قوات الجيش أوقفت هجوما للمليشيات بقيادة تركيا على مدينة سرت، مشيرا إلى أن قوات الجيش شنت غارات جوية على رتل للمليشيات حاول التقدم نحو قاعدة الجفرة.وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي: "تركيا والمليشيات يستخدمون الهدنة على نحو سلبي".وأوضح المسماري أنه في حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار سيردون بشكل قوي، مشيرا إلى أنه ليس متفائلا بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا بعد التصريحات التركية وتنظيم الإخوان في ليبيا.وتابع المسماري: "أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الوطني في ليبيا".وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، أمس، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية باسم إعلان القاهرة تضمنت مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الإثنين المقبل، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.ويقضي "إعلان القاهرة" بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".ونصت المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.