تعيين أيسم صلاح رئيسًا للإدارة المركزية بالمركز القومى لمعلومات الصحة

وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على تعيين المهندس أيسم صلاح رئيسا للإدارة المركزية بالمركز القومي لمعلومات الصحة بالوزارة.يذكر أن المهندس أيسم صلاح قام بمجهود كبير في إنشاء قواعد البيانات المتعلقة بمبادرة 100 مليون صحة، وكذلك عدد كبير من المبادرات ذات الصلة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ برامج الإصلاح الصحي.وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تجاوز تطبيق "صحة مصر" الخاص بمعلومات وبيانات عن فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" لأكثر من مليون مستخدم منذ إطلاقه في شهر أبريل الماضي وحتى اليوم الأحد.أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه يتم إضافة تحديثات ومميزات لتطبيق "صحة مصر"، بشكل مستمر، للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وتوعيتهم بإرشادات الوقاية من الفيروس.وأضاف "مجاهد" أنه يمكن لأي شخص الإبلاغ عن حالته أو عن حالة شخص آخر مشتبه في إصابته بفيروس كورونا، عبر التطبيق، عن طريق الضغط على شاشة "إبلاغ" الموجودة بالتطبيق، وتسجيل اسم الحالة والرقم القومي، والإجابة عن بعض الأسئلة لتحديد مدى احتمالية الإصابة بالفيروس.وتابع أنه يتم تصنيف الحالات وفقًا للإجابات عن الأسئلة، ومن ثم يتم التواصل مع الشخص المبلغ عن حالته أو حالة شخص آخر لنقله إلى المستشفى، حيث يتم ربطه بغرفة العمليات بالوزارة، كما يتم تقديم إرشادات العزل المنزلي، وذلك حسب حالته الصحية.وأشار "مجاهد" إلى أن التطبيق يشمل أيضًا خريطة لجميع المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا، ويمكن للمستخدم الوصول إلى أقرب مستشفى من موقعه الحالي عبر التطبيق.وتابع أن التطبيق يرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أحد المواقع التي تحتوي على إصابات أو حجر صحي للمصابين بالفيروس، لأخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، موضحًا أن تفعيل تلك الخاصية يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصية في هاتفه المحمول، مؤكدًا أن جميع بيانات المستخدمين مشفرة ومؤمنة وتخضع لشروط حماية الخصوصية.وقال "مجاهد" إن التطبيق يحتوي أيضًا على كافة المعلومات الخاصة بالفيروس على شكل سؤال وجواب لتوعية المواطنين، كما يرسل تنبيهات للمستخدمين لتعريفهم بإجراءات الوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بالمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا وإرشادات العزل المنزلي.وذكر "مجاهد" أن التطبيق يتيح التعرف على الإحصائيات اليومية المحدثة، وجميع التطورات للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، موضحًا أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.وأشار إلى أنه يمكن لمستخدم التطبيق التواصل مع وزارة الصحة المصرية عن طريق "الواتس آب" حيث يسمح البرنامج بتحويل المستخدم مباشرة للرقم الخاص بالوزارة على "واتساب"، أو الخط الساخن "105"، لتلقي الاستفسارات والبلاغات عن فيروس كورونا، كما يعرض البرنامج كافة الأرقام والروابط التي تمكن المستخدم من التواصل مع وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المتاحة.