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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اقتراح برلمانى بشأن النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:46 م
أيمن أبو العلا،
أيمن أبو العلا،
إسلام نصير
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طالب الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس النواب، بأن يكون نظام انتخاب مجلس الشيوخ عن طريق القائمة بواقع الثلثين والثلث الآخر يكون بالتعيين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر بشأن مجلس الشيوخ، والذي تم عودته بناءً على التعديلات الدستورية الأخيرة.

وأشار أبوالعلا إلى أن الهدف من عودة الغرفة الثانية للتشريع (مجلس الشيوخ) وجود قامات قانونية وخبرات في قطاعات مختلفة للمساهمة في الحياة التشريعية، وهو ما يتطلب أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ تكنوقراط.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن تحديد دوائر الفردي بواقع 100 مقعد على مستوى الجمهورية بواقع 3 مقاعد لكل محافظة لا يتيح انتخاب الأصلح، مشيرًا إلى أن القائمة النسبية هي الأصلح للحياة السياسية، مع الأخذ في الاعتبار تمكين الفئات المميزة في الاستحقاقات الدستورية.

وقال أبوالعلا: "الطبيعة التشريعية الاستشارية لمجلس الشيوخ تتطلب نظاما انتخابيا يناسب الخبراء والقامات العلمية، ليفرز مجلسًا يؤدي مهامه لصالح الوطن وهو ما يتوجب إجراء الانتخابات على المقاعد بنظام القائمة المغلقة.

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