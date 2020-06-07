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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: الإخوان ارتكبوا 600 عملية إرهابية في 2015

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:45 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين يشعرون، الآن، بالأمن والأمان خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد سنوات من العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر صدى البلد، أن جماعة الإخوان نفذت 600 عملية إرهابية في 2015، و200 عملية في 2016: "شعب مصر يرفض الدولة الدينية وحكم الخلافة، الناس مكنتش تعرف تنزل الشارع من ميليشيات الإخوان اللي هددوا الناس بالسلاح".

وتابع: "الإخوان اقتحموا مسجد الفتح ودنسّوه وأطلقوا الرصاص على المواطنين في 2013"، عارضًا مشاهد من الأرشيف لصعود قناصة الإخوان فوق مأذنة مسجد الفتح.

واستطرد موسى: "اليوم لدينا دولة واستقرار أمني، والناس يمكنها أن تنزل من بيوتها وهي تشعر بالأمن، حظر كررونا سينتهي والناس ستعود لحياتها الطبيعية دون خوف".

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