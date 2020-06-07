أستاذ طرق: قطاع النقل له نصيب الأسد فى التنمية

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والكباري بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن قطاع النقل كان له نصيب الأسد في التنمية خلال الفترة الأولى من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف مهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الطرق والكباري هي السبيل للتنمية المستدامة والوصول إلى الأراضي الصحراوية من أجل إنشاء المدن الجديدة والمشروعات الكبرى.وأكد أن النقل بكل صوره هو شريان للحياة والتنمية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للطرق الذي بدأ في 2014 أضاف 7 آلاف كيلو من الطرق الحرة والسريعة وهو له مردود قوى على الاقتصاد وفرص التنمية.وأشار إلى أن مشروعات الطرق والكباري وما تبعها من مشاريع بمليارات الجنيهات وفرت فرص العمل للشباب، لافتًا إلى أن ما يحدث في مصر يضاهي ما عرف بالثروة الصناعية في أوروبا.