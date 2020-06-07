اليمن يرحب بإعلان القاهرة.. ويشيد بجهود مصر بشأن ليبيا

رحبت اليمن بالمبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بشأن ليبيا للوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مبدأ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.وأشادت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها بجهود مصر، مؤكدة دعم اليمن للأشقاء في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية وفقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة حتى يعم الأمن والاستقرار والسلام ليبيا، وذلك وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).ورحبت العديد من المنظمات والدول بالمبادرة التي طرحتها مصر لحل الأزمة في ليبيا من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والسعودية والإمارات والأردن ودولا أخرى.وأعلن الرئيس السيسي وحفتر وعقيلة صالح، اليوم، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية باسم إعلان القاهرة تضمنت مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين المقبل، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.ويقضي "إعلان القاهرة" بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".ونصت المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.