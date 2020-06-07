إحباط بيع أسماك ماكريل مجهولة المصدر بالزقازيق

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عن ضبط مالك ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ الأسماك بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول (بمحافظة الشرقية) لحيازته (2 طن أسماك ماكريل مُجمدة) دون مستندات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استكمال الحملات.