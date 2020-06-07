ضبط كمامات وقفازات قبل بيعها في السوق السوداء بالعطارين

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، لحجبه عن التداول 11420 عبوة وقطعة كمامة وجوانتى – كحول مطهر") بقصد رفع أسعارها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استكمال الحملات.