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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط كمامات وقفازات قبل بيعها في السوق السوداء بالعطارين

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:16 م
كمامات وقفازات
كمامات وقفازات
عمرو المزيدي
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نجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، لحجبه عن التداول 11420 عبوة وقطعة كمامة وجوانتى – كحول مطهر") بقصد رفع أسعارها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استكمال الحملات.

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