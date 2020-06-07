الآلاف يتظاهرون في كندا احتجاجًا على العنصرية

تجمع الآلاف من الأشخاص في مسيرات في مدن حول مقاطعة كيبيك الكندية، الأحد؛ للاحتجاج على العنصرية النظامية ووحشية بعض رجال الشرطة في البلاد.وتحركت مسيرة ضخمة عبر شوارع وسط مدينة مونتريال الرئيسية معظمهم يرتدون أقنعة بسبب جائحة (كوفيد-19)، مرددين بالفرنسية والإنجليزية "لا أستطيع التنفس"، في إشارة إلى جورج فلويد الأمريكي من أصل افريقي الذي فقد حياته عندما ضغط ضابط شرطة بركبته على رقبته.وفي إطار آخر ألقت شرطة مدينة تورنتو القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاما، كان يحمل سكينا كبيرا أثناء مراقبته لاحتجاج ضد العنصرية بعد ظهر أمس السبت.وفي بيان صحفي قالت الشرطة اليوم، إن متظاهرا أبلغ الضابط، بالمشتبه به بعد رؤيته وهو حامل سكين على الرصيف بالقرب من شوارع وسط المدينة.وعندما حاول الضباط الاقتراب من الرجل، قالت الشرطة إنه هرب سيرا على الأقدام.