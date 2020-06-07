إجمالي وفيات كورونا في كندا ترتفع بأقل من 1%

قالت وكالة الصحة العامة في كندا، الأحد، إن العدد الإجمالي للكنديين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا ارتفع بنسبة 0.9% إلى 7773 حالة من 7703، أمس السبت، وهو ما يعد دليلا آخر على أن الأسوأ فيما يتعلق بالجائحة قد انقضى.وأضافت الوكالة، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 95057 من 94335 حالة إصابة.وبدأت جميع مقاطعات كندا العشر إعادة فتح اقتصاداتها وتخفيف القيود على التجمعات.