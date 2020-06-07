رسائل غزل متبادلة بين فلوكس وديالا مكي (صور)

تداول متابعي الفنان أحمد فلوكس خلال الفترة الماضية رسائل غزل بينه وبين المذيعة اللبنانية ديالا مكي.بداية الواقعة بعد نشر ديالا صورة عبر خاصية الاستوري، وهي تتحدث عن أول مقابلة بينها وبين فلوكس عام 2017، خلال حلقة احتفلت فيها برأس السنة.ونشر فلوكس فيديو آخر من داخل سيارته عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب معلّقًا: "اللي باعنا خسر دلعنا"، بينما ردت الإعلامية اللبنانية ديالا مكي عليه قائلة: "شو قصدك؟" ليرد عليها:"قصدي إنك إنتي الدلع"، لتعلق بوضع "ورود" ليرد عليها بوضع قلوب.كما علقت ديالا في منشور آخر على فلوكس قائلة فيه "فخورة بك" ليرد عليها ويقول "بس"، لترد عليه بوضع العديد من القلوب وتعلق "انشالله المطار يفتح قريبًا"، في إشارة منها لتمني رؤيته عند فتح المجالات الجوية بعد نهاية فيروس كورونا.الجدير بالذكر أن أحمد فلوكس محجوز داخل أحد المستشفيات لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة، بسبب الإجهاد الشديد، ما اضطر الطبيب المتابع لحالته الصحية، لاحتجازه لحين الاطمئنان علي صحته.