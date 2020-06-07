رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رسائل غزل متبادلة بين فلوكس وديالا مكي (صور)

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:13 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
محمد مجدي
طباعة
تداول متابعي الفنان أحمد فلوكس خلال الفترة الماضية رسائل غزل بينه وبين المذيعة اللبنانية ديالا مكي.

بداية الواقعة بعد نشر ديالا صورة عبر خاصية الاستوري، وهي تتحدث عن أول مقابلة بينها وبين فلوكس عام 2017، خلال حلقة احتفلت فيها برأس السنة.

ونشر فلوكس فيديو آخر من داخل سيارته عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب معلّقًا: "اللي باعنا خسر دلعنا"، بينما ردت الإعلامية اللبنانية ديالا مكي عليه قائلة: "شو قصدك؟" ليرد عليها:"قصدي إنك إنتي الدلع"، لتعلق بوضع "ورود" ليرد عليها بوضع قلوب.

كما علقت ديالا في منشور آخر على فلوكس قائلة فيه "فخورة بك" ليرد عليها ويقول "بس"، لترد عليه بوضع العديد من القلوب وتعلق "انشالله المطار يفتح قريبًا"، في إشارة منها لتمني رؤيته عند فتح المجالات الجوية بعد نهاية فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن أحمد فلوكس محجوز داخل أحد المستشفيات لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة، بسبب الإجهاد الشديد، ما اضطر الطبيب المتابع لحالته الصحية، لاحتجازه لحين الاطمئنان علي صحته.
رسائل غزل متبادلة بين فلوكس وديالا مكي (صور)
رسائل غزل متبادلة بين فلوكس وديالا مكي (صور)
رسائل غزل متبادلة بين فلوكس وديالا مكي (صور)
رسائل غزل متبادلة بين فلوكس وديالا مكي (صور)
رسائل غزل متبادلة بين فلوكس وديالا مكي (صور)
رسائل غزل متبادلة بين فلوكس وديالا مكي (صور)

موضوعات متعلقة

15 قرارًا لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

وزير التعليم يعلن عن توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة 2020

بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

الصين تختبر علاجا ضد كورونا.. وتتعهد بـ«منفعة عامة عالمية»

منوعات

ابتكار جديد وتطبيقات مبهرة في عالم الأقمشة الذكية

تايلاند تقيم مهرجانًا للموسيقى على الإنترنت بسبب كورونا

«اختفاء مادلين».. الشرطة تتلقى 400 إفادة عن القضية الغامضة

لاعب كرة السلة عبد الرحمن عابد: أتمنى اللعب مع الفريق المصري في الأوليمبياد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

بروتوكول بين «الناشرين المصريين» ومعمل تحاليل لخدمة الأعضاء

«موسييف» تستعرض الفنون الشعبية الروسية والعالمية على يوتيوب الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين بجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة

«مؤمنون بلا حدود» تطرح ترجمة كتاب «ما الإسلام»