«بايدن» يلتقى أسرة «فلويد» غدًا

قال مساعدان كبيران للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنه سيسافر إلى هيوستن غدًا الإثنين ويلتقي مع أسرة جورج فلويد بعد أسبوعين من وفاة فلويد، وهو رهن الاحتجاز مما فجر احتجاجات بأنحاء البلاد للمطالبة بالعدالة ووقف التمييز ضد السود.وقال المساعدان إن من المتوقع أن يقدم بايدن تعازيه لأسرة فلويد ويسجل رسالة مصورة لإذاعتها بقداس جنازة فلويد الذي سيقام في وقت لاحق من ذات اليوم في هيوستن.ومن غير المتوقع أن يشارك بايدن في القداس تجنبا لتسبب الحرس المرافق له في أي تشتيت للمعزين.