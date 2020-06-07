رويترز: وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 110 آلاف

أظهر إحصاء لرويترز، اليوم الأحد، أن الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت 110 آلاف حالة.وتثير الاحتجاجات في أنحاء البلاد ضد العنصرية مخاوف بخصوص عودة الفيروس للظهور مجددا.وتوفي زهاء ألف أمريكي في المتوسط يوميا حتى الآن في يونيو، بانخفاض عن ذروة ألفي شخص يوميا في أبريل نيسان، وفقا لإحصاء بيانات الولايات والمقاطعات حول وفيات "كوفيد- 19" .وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث إجمالي عدد المصابين بنحو مليوني حالة، وتليها البرازيل بنحو 672 ألف حالة، ثم روسيا بحوالي 467 ألف حالة إصابة.وأفاد تحليل لرويترز، بأن عدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بمرض "كوفيد- 19" ، حيث شهدت ولايات ألاباما وساوث كارولاينا وفرجينيا زيادة بنسبة 35% أو أكثر في حالات الإصابة الجديدة في الأسبوع الذي انتهى في 31 مايو مقارنة بالأسبوع السابق عليه.ويقترب عدد حالات الإصابة بالمرض على الصعيد العالمي من سبعة ملايين حالة مع نحو 400 ألف حالة وفاة منذ ظهور المرض في الصين أواخر العام الماضي ثم وصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة.