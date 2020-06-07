استمرار حملات التعقيم داخل قرية ملامس بالشرقية لمكافحة كورونا (صور)

شن عدد من أهالي قرية ملامس التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، حملة لتعقيم وتطهير الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.قال محمد أبوالجدايل أحد المشاركين في الحملة خلال حديثه لـ"الدستور" إن فيروس كورونا يحتاج إلى مزيد من العناية والحرص من قبل المواطنين، لافتا إلى تطوع شباب من قرية ملامس بالتجول داخل الشوارع والبيوت برشاشات مياه مطهرة وتعقيم الأشجار والبيوت والشوارع والمحلات.ناشد أبوالجدايل الأهالي بضرورة المشاركة في حملات التعقيم، قائلا: "لو كل واحد بدأ من تحت بيته هنحاول نقضي على أي وباء، وأن حملة التعقيم شكلت صدي بشكل مؤثر وتفاعلي لدي الشباب وبأقل التكاليف".