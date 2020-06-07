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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: السفير الأمريكي ببرلين طالب ألمانيا بتغيير سياستها في الطاقة

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:36 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن السفير الأمريكي لدى ألمانيا يقوم بتوجيه تهديدات إلى برلين يوميا، مطالبًا بتغيير سياسة الطاقة.

وقالت زاخاروفا، خلال برنامج على قناة (روسيا-1) التلفزيونية اليوم الأحد، "إن سفير الولايات المتحدة في برلين يهدد الشعب الألماني وقيادة هذا البلد يوميا بشأن سياساتهم الخاصة بقطاع الطاقة مع روسيا، وإن هذا السفير يريد من ألمانيا إعادة توجيه سياستها في مجال الطاقة نحو الولايات المتحدة".

يُذكر انه في وقت سابق جرى تقديم مشروع قانون عقوبات ضد "التيار الشمالي- 2" إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يقترح القانون فرض عقوبات على شركات التأمين للسفن العاملة في تمديد خط أنابيب الغاز هذا.

وكان السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينيل، قد ذكر في وقت سابق، خلال مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، أن الكونجرس الأمريكي يمكن أن يمرر العقوبات على "التيار الشمالي-2"، بسرعة، مشيرا إلى أن الغرض من العقوبات الجديدة هو منع تشغيل خط الأنابيب.

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